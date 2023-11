Chile y Colombia anunciaron que llamaron a consultas a sus embajadores en Israel por las acciones del Estado israelí en la Franja de Gaza.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno informó que "ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza, el gobierno de Chile ha resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal".

Reiteró su "llamado a un término inmediato de las hostilidades, lo que permitirá desplegar una operación de apoyo humanitario para socorrer a los cientos de miles de desplazados internos y las víctimas civiles".

Además, "condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares – que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza - no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños".

Mientras, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, informó en un posteo en X, antes Twitter, que "he decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá".

Ese fue el corto mensaje del mandatario tras conocerse la acción militar que afectó el campo de Jabaliya, hechos que dejaron como resultado cientos de muertos y más de 150 heridos.

Antes, el gobierno de Bolivia anunció el martes la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel debido al conflicto bélico entre ese país y la milicia palestina de Hamas, que ya ha cobrado centenares de muertos en ambos bandos.

“Teniendo en cuenta el conflicto y la crisis que se está desarrollando en Oriente Medio, fundamentalmente en Israel y Palestina, Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con el estado de Israel tomando en cuenta estos antecedentes”, informó el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, en conferencia de prensa.

El gobierno boliviano anunció la ruptura con Israel tras una reunión entre el presidente Luis Arce y el embajador palestino Mahmoud Elalwani.

Bolivia expulsó al embajador israelí en 2009 durante la presidencia de Evo Morales por otro conflicto entre Israel y Hamas. Las relaciones fueron restablecidas en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

