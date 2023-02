Buenos Aires.- Un tribunal de Argentina declaró culpables este jueves en audiencia pública a la madre de un niño de 5 años y a su pareja por el homicidio del pequeño, un crimen que estremeció al país.

El niño Lucio Dupuy murió el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa (500 km de al oeste Buenos Aires) tras ingresar a un hospital donde se constató que había recibido múltiples golpes mientras estaba bajo los cuidados de la madre y su pareja.

El veredicto fue anunciado en una audiencia de la cual se ausentaron las dos mujeres, pero en la que estuvo presente el padre del niño. Las sentencias serán anunciadas por el tribunal dentro de 15 días.

La fiscalía y la querella solicitaron condenas de prisión perpetua para la madre de Lucio, de 25 años, y su pareja, de 27, detenidas en una cárcel de San Luis (800 km al oeste de Buenos Aires).

La pareja de la madre también fue declarada culpable de abuso sexual contra el niño. La madre fue absuelta de este cargo.

"La expectativa es de una sentencia a prisión perpetua", declaró tras el veredicto el fiscal general de La Pampa, Máximo Paulucci.

El crimen, con detalles de maltrato y violencia física ventilados durante el juicio que horrorizaron a los argentinos, generó una polémica nacional sobre el sistema de custodia de niños de padres separados.

Durante el juicio, que comenzó el 10 de noviembre pasado en la sede del Poder judicial de La Pampa, varios testigos recordaron que Lucio recibió los primeros auxilios en la vía pública, en las inmediaciones del Centro de Salud Río Atuel, a donde Páez lo trasladó en brazos ya que queda a pocos metros de donde vivían. Luego, como éste estaba cerrado, los mismos vecinos los trasladaron en auto hasta el Hospital Evita, a donde el niño llegó con lesiones, quemaduras, mordiscos y una hemorragia interna que le causó la muerte. Al revisar el cuerpo, los médicos advirtieron las lesiones -recientes y de larga data- y alertaron a la policía. Desde entonces, las dos mujeres permanecen detenidas.

La jueza de familia provincial que decidió las sucesivas custodias a favor de la madre fue denunciada esta semana ante la justicia por falta de supervisión adecuada de la situación socioambiental del niño.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa abrió sumarios de investigación a médicos, maestros y policías que pudieron alertar la situación del niño bajo custodia de las dos mujeres.

"Ley Lucio"

El caso reactivó en el Congreso nacional un proyecto ya conocido como la "Ley Lucio", que de ser aprobado obligará a capacitar en derechos de niños y adolescentes a los funcionarios locales, provinciales y nacionales de los tres poderes.

Durante el juicio se determinó que la víctima había sido asistida al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Además, se indicó que algunas de esas lesiones eran compatibles con abusos sexuales a los que el niño fue sometido el mismo día que lo mataron.

La revisión tecnológica de los celulares y las conversaciones de Espósito Valenti y Paéz mostró que ambas planeaban cómo ocultar las lesiones del niño. Los representantes del Ministerio Público Fiscal enumeraron los siguientes castigos: “Falta de comida, hacerlo pasar frío, penitencias interminables contra una pared, golpes de puño en la panza que le provocaban vómitos continuos, golpes en la cara que le provocaron lesiones visibles, amenazas respecto de que no podía contar a nadie lo que vivía y no mandarlo al jardín -algo que Lucio disfrutaba- para que las maestras no vieran sus lesiones”.

A su vez, de dicho informe se desprenden las razones por las que ambas sentían rencor por la presencia de Lucio. “En esos mensajes se puede leer cómo Lucio era una molestia para Abigail y Magdalena. Todo el tiempo pensaban cómo quitarlo de sus vidas para que no arruinara su relación de pareja. Según ellas, sus peleas y discusiones las motivaba Lucio”, explicaron los funcionarios judiciales.

“Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso le pido perdón a las personas se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mí y a su mamá –acotó–. Y también quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, porque ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él [por Lucio] me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”, dijo Páez.

La madre de la víctima, por su parte, afirmó: “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque padre le queda grande. A él [Christian Dupuy] se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”.

