BBC: Críticas de Gary Lineker al plan migratorio de Sunak sacuden a la televisora británica

La decisión de la cadena británica BBC de apartar al exfutbolista Gary Lineker del programa "Match of the Day", que presenta desde 1999, ha despertado una ola de solidaridad por parte de sus compañeros que ha puesto en peligro este programa así como otros de la televisión pública del Reino Unido.

La BBC anunció este viernes que Lineker deja "Match of the Day" de forma temporal porque sus "tweets", en los que critica la política de inmigración del Reino Unido y considera el lenguaje utilizado como el de la Alemania nazi. Esto va en contra de las recomendaciones dadas por la cadena británica, que prohíbe a sus periodistas dar opiniones políticas en redes sociales y que les obliga a mantener imparcialidad.

Lineker, exfutbolista del Barcelona y de la selección inglesa, es uno de los expertos más reputados del futbol inglés y la estrella mejor pagada de la BBC con un sueldo que supera el millón de euros anual. En el pasado, el propio Lineker ya ha tenido problemas por sus opiniones políticas en Twitter, los cuales no fueron a mayor por su condición de "freelance" y porque su trabajo está enfocado en el deporte.

Sin embargo, esta vez su visión sobre el plan inmigratorio del Reino Unido llevó a la BBC a asegurar que su reciente actividad viola las pautas sobre redes sociales de la empresa y añadió que "no debería tomar partido en cuestiones partidistas o en controversias políticas".

Tachan de "irresponsables" sus declaraciones

Suella Braverman, ministra de interior, tachó de "irresponsables" sus declaraciones, que también fueron censuradas este jueves por la ministra de Cultura, Lucy Frazer, quien subrayó que la BBC debe ser imparcial para "mantener la confianza de la audiencia" que la subvenciona.

Apenas unos minutos después del adiós temporal de Lineker, hasta que se llegue a un acuerdo sobre su uso de Twitter, el resto de estrellas de "Match of the Day", el programa de futbol más longevo (se emite desde 1964) y popular de la televisión británica, se desmarcaron del proyecto.

Alan Shearer, Ian Wright, Micah Richards y Jermaine Jenas, todos exfutbolistas y colaboradores del programa, anunciaron que no estarán este sábado.

Además, los comentaristas del programa han decidido hacer boicot en masa y los jugadores de la Premier League no tendrán que conceder entrevistas a "Match of the Day", tal y como confirmó la federación inglesa. El programa seguirá adelante, pero sólo mostrando los mejores momentos de los partidos, "sin presentación en estudios ni expertos".

Alex Scott, exjugadora y una de las caras más reconocidas del futbol inglés, notificó que no reemplazaría a Lineker al frente del programa y además anunció que no presentaría "Football Focus", otro programa de fútbol de la BBC, que ha tenido que quitarle de la programación. En su lugar, BBC televisará "Bargain Hunt", un programa de compra de antigüedades.

"Final Score", otro de los shows de futbol de la BBC, también ha salido de la parrilla después de que su presentador, Jasom Mohammad, confirmara que no lo dirigirá.

Lineker, que no se ha pronunciado al respecto de su despido temporal, fue avistado en su casa de Londres por la mañana, pero no quiso responder a las preguntas de los periodistas.

Greg Dyke, exdirector general de la BBC, criticó la decisión de la cadena, la calificó como un error y aseguró que esto ha "dañado" su credibilidad porque se ha "plegado" a las exigencias del gobierno.

