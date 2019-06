Bárcena evita confirmar si México aumentará compras de productos agrícolas a EU

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, pronosticó este domingo que habrá "un aumento drástico" en el comercio bilateral en los próximos meses, pero evitó confirmar que su gobierno acordara comprar más productos agrícolas estadounidenses como parte de las negociaciones de esta semana en Washington.

En una entrevista en la cadena de televisión CBS News, Bárcena no respondió directamente a la pregunta de si México accedió, como parte de las conversaciones para lograr la no aplicación de aranceles a los productos mexicanos, a aumentar sus compras de productos agrícolas de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado en un tuit que México "ha accedido a empezar inmediatamente a comprar grandes cantidades de productos agrícolas", y dio a entender que ese compromiso formó parte de las negociaciones que llevaron a un acuerdo sobre inmigración y a la suspensión de los aranceles.

Lee también: Con México se acordaron cosas que no se informaron; se darán a conocer en su momento: Trump

Al preguntársele si hubo un acuerdo para ese fin, Bárcena se limitó a indicar que está "segura de que el comercio en bienes agrícolas podría aumentar drásticamente en los próximos meses".

La embajadora, quien estuvo presente en las negociaciones en Washington, no quiso hacer comentarios sobre el tuit de Trump y enfatizó, en cambio, que México ya es el segundo mayor mercado para las exportaciones agrícolas estadounidenses y que esa tendencia continuará, especialmente si se ratifica el tratado comercial T-MEC.

"Sin aranceles y con la ratificación del T-MEC, habrá un aumento en las tasas [comerciales], tanto en productos agrícolas como en productos manufacturados", subrayó Bárcena.

La presentadora del programa le pidió entonces aclarar si estaba hablando de un acuerdo paralelo logrado durante las negociaciones de esta semana, o si simplemente se refería a tendencias comerciales, y Bárcena respondió: "Estoy hablando sobre comercio".

Pero cuando la cadena CBS News tuiteó más tarde que Bárcena había contradicho a Trump, la embajadora replicó en esa red social: "Yo no contradije al presidente de Estados Unidos. @realDonaldTrump. Solo expliqué que sin aranceles y con la ratificación del T-MEC el comercio de productos agrícolas aumentará".



I did not contradict the president of the USA @realDonaldTrump .I just explained that with no tariffs and the USMCA ratification the trade in agricultural products will increase dramatically. Mexico is already a big buyer of USA agricultural products and this trend will continue

— Martha Bárcena. (@Martha_Barcena) 9 de junio de 2019