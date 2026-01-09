Más Información
Washington.— En el Senado avanzó ayer una resolución que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump para llevar a cabo más ataques contra Venezuela, dejando en claro su desaprobación a las crecientes ambiciones del mandatario en el hemisferio occidental. Los demócratas y cinco republicanos votaron a favor de la resolución sobre poderes de guerra, con un resultado de 52-47, asegurando una votación la próxima semana para su aprobación final.
Prácticamente no tiene posibilidad de convertirse en ley dado que Trump tendría que promulgarla en caso de que llegue a pasar la votación en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. Trump tildó este jueves de “estupidez” la colaboración de esos cinco senadores republicanos. “Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a EU de América”, declaró Trump.
