“Aún no hemos empezado en Ucrania”, advierte Putin

Moscú.— El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió ayer que Rusia aún no ha empezado “nada serio” en Ucrania, y subrayó que las tropas rusas se concentran actualmente en el Donbás, al este del país.

“Todos deben saber que realmente que aún no hemos empezado nada serio. Al mismo tiempo no nos negamos a celebrar conversaciones de paz. Pero aquellos que se niegan deben saber que cuanto más tiempo pase tanto más complicado será llegar a un acuerdo con nosotros”, dijo en una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios y la directiva de la Duma (Cámara Baja). El mandatario dedicó buena parte de su discurso a arremeter contra Occidente y afirmar que Rusia no tiene la culpa del conflicto armado.

“Hoy oímos que quieren vencernos en el campo de batalla. Qué se puede decir, pues que lo intenten. Hemos oído muchas veces que Occidente quiere combatir con nosotros hasta el último ucraniano. Esto es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que todo apunta a eso”, sostuvo el mandatario ruso.

En su opinión, Occidente, liderado por Estados Unidos, ha “sido extremadamente agresivo con Rusia durante décadas”. Vladimir Putin recalcó que sus propuestas para crear un nuevo sistema de seguridad en Europa han sido rechazadas, al igual que sus iniciativas para resolver la amenaza de la defensa antimisiles estadounidenses en el Viejo Continente y sus advertencias sobre la expansión de la OTAN, especialmente hacia las antiguas repúblicas soviéticas.

“¿Y por qué? Porque simplemente no necesitan un país como Rusia, por eso. Por eso apoyaron el terrorismo, el separatismo en Rusia, las fuerzas destructivas internas y la ‘quinta columna’ en nuestro país. Todos ellos recibieron y reciben el apoyo incondicional de este mismo Occidente colectivo”, afirmó.

“Nos dicen que nosotros comenzamos una guerra en el Donbás, en Ucrania. No, la desató este mismo Occidente colectivo al organizar y apoyar en Ucrania un golpe armado anticonstitucional en 2014, y luego estimulando y justificando el genocidio de la gente del Donbás. Este mismo Occidente es el instigador y el culpable de lo que hoy ocurre”, dijo.

Mientras, las fuerzas rusas prosiguieron su ofensiva para conquistar el este de Ucrania con ataques aéreos sobre varias localidades de la cuenca del Donbás.

Los bombardeos dejaron un muerto y varios heridos en Kramatorsk, capital de la provincia de Donetsk.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llamó a Boris Johnson para expresarle su “tristeza” por su dimisión. “No dudamos de que el apoyo del Reino Unido continuará, pero su liderazgo personal y su carisma lo hicieron especial”, dijo Zelensky.