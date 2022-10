Ataque masivo en Ucrania es respuesta a explosión de puente en Crimea, dice Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó este lunes con lanzar nuevos bombardeos masivos contra ciudades ucranianas si Kiev perpetra "atentados terroristas" de envergadura en Rusia, como el ataque que este sábado dañó el puente de Crimea, considerado una de sus obras magnas.

"Con sus acciones, el régimen de Kiev se puso del lado de las formaciones terroristas internacionales, de los grupos más odiosos. Dejar sin respuesta este tipo de crímenes ya no es posible", dijo el jefe del Kremlin al inaugurar una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia.

El mandatario dejó claro que los bombardeos masivos de hoy fueron una respuesta al ataque al puente de Crimea, de 19 kilómetros de longitud, el más largo de Europa, y cuya seguridad las autoridades rusas habían garantizado en un cien por cien.

"Hoy por la mañana, a propuesta del Ministerio de Defensa y según el plan del Estado Mayor General de Rusia, se asestó un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance (...) contra instalaciones energéticas y objetivos del mando militar y comunicaciones de Ucrania", dijo.

Al mismo tiempo, el mandatario advirtió de que en caso de que continúen los intentos de perpetrar actos terroristas en territorio ruso, la respuestas de Rusia serán firmes y por su magnitud se corresponderán con el nivel de las amenazas a la Federación Rusa.

"Nadie debe tener ninguna duda sobre ello", añadió para darle más contundencia a su amenaza.

In Dnipro, the regional center, one of the missiles fell near a bus with civilians inside; all of them survived, said Dnipro Mayor Borys Filatov.

Video shows an explosion in Dnipro. Dnepr Operativny / Telegram pic.twitter.com/qFW5R0tk2Z

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022