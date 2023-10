Buenos Aires.— Cuando faltan tres semanas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina, la falta de combustible se ha convertido en el factor que podría enterrar las aspiraciones del oficialista Sergio Massa.

Largas filas de automóviles para cargar combustible y gasolinerías con carteles de “agotado” son parte del paisaje desde hace varios días en el país. El faltante se debe a paros programados en dos refinerías, un pico de consumo estacional y mayor demanda del campo, de acuerdo con un comunicado conjunto de las principales petroleras, que estimaron una normalización del suministro “en los próximos días”.

Sin embargo, el tiempo apremia y así lo entiende Massa, ministro de Economía, que ha exigido a las empresas agilizar la distribución.

Ayer se mostró un poco más optimista que los días anteriores, aunque las protestas no cesan.

“El abastecimiento es evidente que ha crecido. Ayer [domingo] desde la tarde empezó a aparecer mágicamente el combustible que no estaba y las petroleras saben que tienen hasta mañana a las 12 de la noche para resolverlo”, dijo Massa a la prensa, luego de que había advertido a las empresas que se les impediría exportar si proseguía la escasez. Según el ministro, las empresas prefirieron exportar que abastecer a los argentinos. “Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un solo barco de exportación. El petróleo es primero para los argentinos”, amenazó.

La Secretaría de Energía anunció la importación del equivalente a 10 barcos cisterna para superar el cuello de botella.

El gobierno culpó de la escasez a la especulación empresarial sobre el resultado de las presidenciales, que se definirán el 19 de noviembre entre Massa y el ultaderechista Javier Milei. “Hubo algunos que especularon que según el resultado electoral [de la primera vuelta] iba a haber una devaluación, entonces por ahí guardaron” combustible, dijo Massa.

En la primera vuelta presidencial el 22 de octubre, Massa obtuvo casi 37% de los votos, seguido por Milei con 30%. Milei promueve la dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central y un fuerte recorte del gasto público como remedio a una inflación anualizada de 140%.

“La falta de nafta es una postal del futuro que nos va a traer Massa como presidente”, sostuvo Milei en una entrevista en el canal La Nación+.

Los problemas en el abastecimiento comenzaron semanas atrás en varias ciudades del interior del país, y durante el fin de semana se agudizaron en la ciudad de Buenos Aires, desatando el nerviosismo de los consumidores. Tanto Milei como la excandidata de Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich, ahora aliada del ultraderechista con vistas al balotaje, publicaron en X (antes Twitter) mensajes en los que se veían filas de ciudadanos esperando para repostar.

Argentina se autoabastece de combustible y registra un récord de producción este año. En septiembre se produjeron 645 mil 500 barriles diarios de petróleo, un aumento de 7% respecto al mismo mes de 2022.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.