Ciudad de Guatemala.— El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo dijo ayer que no existe un acuerdo con Estados Unidos para realizar operativos conjuntos contra el narcotráfico en su país.

El diario The New York Times publicó que Arévalo aceptó tanto ataques aéreos como otras acciones militares en una llamada con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y cita a dos personas familiarizadas con las conversaciones. “No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional”, aseguró el gobierno de Guatemala. La colaboración de EU, aseguró el gobierno, es con “entrenamiento, capacitación y equipo”, pero que las operaciones las realizan “las fuerzas de Guatemala”.

Arévalo señaló que el único que puede autorizar ese tipo de operaciones militares en territorio guatemalteco “es el Congreso de la República” y “el gobierno de Guatemala no está solicitando esa cooperación y no tiene previsto hacerlo”.

Mientras, en Santiago, ministros de Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia afinaron las estrategias conjuntas contra el crimen organizado internacional que ha permeado en esos países.

A su vez, el gobierno de EU anunció la designación de las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a partir del 5 de junio, luego de que el senador y candidato presidencial conservador Flávio Bolsonaro solicitara directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, durante su visita a la Casa Blanca el martes, que clasificara a estas organizaciones como “narcoterroristas”.