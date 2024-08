Luego de que el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, reconoció al opositor Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo calificó como una “imprudencia”.

En su conferencia mañanera, López Obrador hizo un “llamado respetuoso” a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Blinken, el Presidente respondió: “No sé si pueda agravar, pero no ayuda a resolver las cosas, lo digo con todo respeto, es una imprudencia”.

Dijo que “ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país (...) ¿Qué es eso? Si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia”.

“En vez de promover la confrontación, todos actuemos con responsabilidad, que nos autilimitemos y que se respete la soberanía del pueblo de Venezuela”, declaró el Presidente.

La organización Sociedad Civil México, que ha participado de la mano del movimiento conocido como Marea Rosa, solicitó al Presidente que abandone toda ambigüedad y se sume a los países que han mostrado su rechazo ante los resultados de las elecciones de Venezuela.

La organización pide al Ejecutivo exigir que Nicolás Maduro presente actas fidedignas y creíbles que acrediten su autoproclamado triunfo en las elecciones”.