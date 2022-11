Al menos un muerto y más de 30 heridos tras choque de camión universitario en Boston

Waltham.- Un estudiante universitario murió y casi una treintena de otros pasajeros, además del conductor, resultaron heridos cuando el autobús en que viajaban chocó contra un árbol cerca de Boston, informaron autoridades.

Según las investigaciones preliminares, el autobús regresaba a la Universidad de Brandeis luego de un partido de hockey en la Universidad Northeastern en Boston cuando chocó a eso de las 10:30 p.m. en Waltham, dijeron en un comunicado la fiscal general de Middlesex Marian Ryan y el jefe policial de Waltham Kevin O’Connell.

Un estudiante murió en el lugar. Los demás 26 pasajeros y el conductor “sufrieron heridas de diversos niveles de gravedad” y fueron llevados a hospitales de la zona, dice el documento.

En una nota, Brandeis dijo que 17 de los heridos fueron dados de alta.

“Debido a la cantidad de heridos y a los diversos hospitales a los que fueron llevados, tardará un tiempo determinar la condición de todos, incluyendo cuáles de los pasajeros eran estudiantes de Brandeis”, añadió la universidad.

A #bus crash in #Waltham, #Massachusetts. At Least 12 students were injured. So sad pic.twitter.com/gSxN7wE8Ka

