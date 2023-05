The Satanic Temple o mejor conocido como After School Satan Club (ASSC), se ha dado a conocer en todo Boston durante este fin de semana, luego de de que celebraran su décimo aniversario en Massachusetts. Pero ¿qué es After School Satan?

La organización que se autodenomina “templo satánico”, es un programa extracurricular que promueve la educación autodirigida al apoyar los intereses intelectuales y creativos de los estudiantes.

Aunque en el nombre se dice ser “satánico”, no son satanistas. En realidad, en su pagina web declaran explícitamente que “no creemos en la existencia de Satanás o lo sobrenatural”. Lo cual los sitúa dentro del campo de los ateos.

De acuerdo con el sitio oficial del After School Satan, “no cree en la introducción de la religión en las escuelas públicas”, sin embargo, aseguró que la ASSC existe para brindar una “alternativa segura e inclusiva a los clubes religiosos que utilizan amenazas de condenación eterna para convertir a los niños en edad escolar a su sistema de creencias”.

Pese a que, ASSC no creen en un Dios personal, el templo se basa en una visión del mundo científico racionalista y no supersticiosa.

Templo Satánico busca una mejor comprensión científica

“Como tal, no promovemos la creencia en un Satanás personal. Abrazar el nombre Satanás es abrazar la investigación racional alejada del sobrenaturalismo y las supersticiones arcaicas basadas en la tradición. Nuestras creencias deben ser maleables a la mejor comprensión científica actual del mundo material, nunca al revés”, se lee en la pagina.

Sin embargo, esta provocación del templo alcanzó su cúspide en el festival anual SatanCon, que el Templo Satánico celebra todos los años en donde dedicó su “reunión satánica más grande de la historia" a la alcaldesa demócrata, Michelle Wu, después de que al grupo no se le permitiera realizar una "invocación satánica" en el Ayuntamiento de Boston, ciudad que tradicionalmente es la más católica de los Estados Unidos, según Fox News.

Anteriormente, el templo habría presentado una demanda en 2021 contra esta ciudad luego de que se negaran múltiples solicitudes para realizar una innovación satánica.

El Templo Satánico atrajo la atención nacional en diciembre pasado por la tormenta de fuego que azotó a Chesapeake, Virginia, cuando la organización solicitó establecer un club de Satanás en un colegio para niños en la escuela primaria local BM Williams.



