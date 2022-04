Abandona a bebé en una bolsa de basura y vecinos la rescatan antes de que el camión se la llevara

En medio de unas bolsas de basura fue encontrada una bebé recién nacida. La pequeña había sido abandonada por una mujer en la zona Morón Sur, de Buenos Aires, Argentina.

Según los videos de las cámaras de seguridad, hacia las 4 de la tarde del pasado 6 de abril, fue dejada dentro de la bolsa negra.

¿Quién lo encontró?

Pasó más de una hora hasta que un ciclista que transitaba por el lugar notó el llanto, pensó que eran animales y procedió llamar a uno de los vecinos para que le colaborara a revisar y evitar que el camión de basura pasara y recogiera los desechos.

“Me dijo que había escuchado unos ruidos entre las bolsas, que parecían unos gatitos. Le dije ‘vamos a sacarlos, no los vamos a dejar ahí’. Cuando me acerco, levanto la bolsa, la desato, y cuando la abro veo a la criatura”, relató Luis, a la emisora local ‘Radio Rivadavia’.Efectivamente, no se trataba de ningún animal. Era la menor entre la basura. El vecino también aseguró que la bebé tenía una parte de su cordón umbilical, por lo que se cree había nacido horas antes.

Tan pronto los sujetos la hallaron, la comunidad se alertó y se acercó al lugar para prestar ayuda. La menor fue trasladada al Hospital Morón de inmediato con el fin de practicarle exámenes médicos para conocer su estado.

“(Su condición era) buena en general, salvo por la hipotermia propia de haber estado alejada del cuerpo materno, que es lo que los bebés recién nacidos necesitan”, reveló Jacobo Netel, director de la institución de salud, en diálogo con el canal de televisión ‘La Nación +’.

A partir de la evaluación médica, Netel dijo que la bebé nació dos o tres horas antes de ser encontrada “con placenta, cordón y restos de sangre propios de un parto”.



Eso sí, dio un parte de tranquilidad, pues ya está en perfecto estado y recibe los cuidados mientras se esclarecen los hechos. El personal médico que la atendió la bautizó como Manuela Sofía.

¿Qué pasó con la mujer que lo abandonó?

De acuerdo con medios locales, la Policía analizó los videos de las cámaras de seguridad y logró determinar la ruta que hizo la mujer hasta dejar a la pequeña. Así llegaron hasta su residencia y la capturaron.

Sería una mujer de 42 años y de nacionalidad paraguaya, quien negó el hecho. Sin embargo, fue examinada por médicos para constatar que tenía “el abdomen globoso, con aumento de diámetro del mismo y hernia umbilical”.

Por tanto, se espera un parte oficial de las autoridades para conocer si en realidad ella es la madre, en qué condiciones habría dado luz -en casa o en una clínica- y por qué la habría dejado en medio de los desechos.

