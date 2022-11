Una estrella brasileña criticó la lista de Tite para el Mundial de Qatar 2022

La lista de convocados de la Selección de Brasil para disputar el Mundial de Qatar 2022, ya fue comunicada estos días por “Tite”. Mientras que los arqueros seleccionados son Alisson, Éderson y Weverton; los defensores elegidos son Marquinhos, Daniel Alves, Thiago Silva, Alex Sandro, Éder Militao, Danilo, Alex Telles y Bremer.

Para la posición del mediocampo, Adenor Leonardo Bacchi convocó a los jugadores: Éverton Ribeiro, Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá. Mientras que los delanteros que irán al Mundial de Qatar 2022 son: Neymar, Vinicius, Rodrygo, Richarlison, Antony, Raphinha, Gabriel Jesús, Pedro y Gabriel Martinelli.

La crítica de Ronaldo para Tite

Quien se ha pronunciado acerca de la convocatoria de los 26 integrantes que disputarán la Copa del Mundo de la FIFA, ha sido el ex mundialista y jugador histórico europeo: Ronaldo. A través de la plataforma de Twitch, el aclamado futbolista de 46 años ha manifestado: "Están reclamando por la ausencia de Gabigol...”. La declaración hace referencia al voto popular de aficionados brasileros, que están molestos por no contar con el delantero estrella del Flamengo, para alentar a su selección nacional.

“Pero si fuese para llevar a uno, para formar parte del grupo aún con pocas posibilidades de actuar, yo hubiese llevado a Endrick", fue la opinión de Ronaldo, acerca de los convocados. Cabe mencionar que dicho jugador del Palmeiras, tiene 16 años y ya se consagró campeón del Brasileirao. Además, el Real Madrid está interesado en su pase y ganó campeonatos con todas las categorías del "Verdao".

Al respecto, “El fenómeno” ex mundialista agregó: "Creo que es un chico con un futuro muy prometedor y que ya está actuando como profesional. Para él sería una experiencia sensacional y para el futuro de la Selección". Las declaraciones fueron contundentes al finalizar: "Es algo que siento falta en la selección brasileña. En 2010, Dunga no llevó a Neymar con todo Brasil pidiéndolo; pero en 1994, Parreira me llevó y en 2002 Felipao llevó a Kaka".