Sergio Busquets anunció su retiro de la Selección de España

Después de la dolorosa eliminación de la Selección de España de la Copa del Mundo de Qatar 2022, misma que le costó el puesto al entrenador Luis Enrique, uno de los referente más importantes anunció su retiro del cuadro ibérico.

Se trata de Sergio Busquets, quien mediante sus redes sociales informó que ante un análisis, decidió dejar su lugar en la selección.



"Me gustaría anunciar que después de casi 15 años y 143 partidos, ha llegado el momento de despedirme de la selección. Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque que me dio la oportunidad de empezar, a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo", escribió el campeón de mundo en 2010.

Busquets, quien tiene contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2023, conquistó además la Europa de 2012 y se marcha de su representativo después de 13 años, con 4 mundiales y tres Eurocopas disputadas.

La despedida del jugador podría también abrir la puerta para su salida del balompié español, al tener múltiples ofertas del futbol de China y también de la MLS.