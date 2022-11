Si hay alguien que no es mexicano pero que ha formado una gran carrera como futbolista y que ahora lo hace como entrenador en el balompié de nuestro país, ese es Rodrigo Ruiz.

El 'Pony', mítico atacante chileno de clubes como Santos Laguna, considero doloroso que México no haya optado por considerar al Chicharito Hernández para el Mundial.

"Son cosas que a veces no se explican, es respetable, hay un tema personal del que nunca vamos a saber la realidad, pero este caso es preocupante o doloroso de no poder aprovechar a un tipo con las condiciones de él, más allá de la etapa en la que esté", dijo Rodrigo en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El Pony destacó que en este momento en que el ataque de la Selección Mexicana no está del todo bien por el mal momento que viven los que juegan en esa posición, considerar a Hernández pudo haber resuelto el problema en el Tricolor.

"Es un jugador que podría sumarle mucho a la selección, sobre todo en este momento donde no hay un referente en esa posición, algunos jugadores no están en buen momento", y sentenció: "No aprovechar esa situación con él es lamentable".

