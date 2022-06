Gerardo Martino y la Selección Mexicana tiene enfrente el partido de preparación ante Uruguay, una selección que no tiene nada que ver con las que enfrentará en la Copa del Mundo, pero que es, sin duda, el rival de mayor calidad que tiene el Tri en su calendario de amistosos previos a Qatar 2022.

El entrenador nacional no se deja ir con aquello de que Uruguay puede ser muy similar a Argentina, pero destaca que son "de primer mundo" y le servirán a su equipo para la preparación rumbo al Mundial.

"Los rivales que tenemos son de primer nivel, sobre eso no hay nada qué discutir", dijo el estratega sudamericano.

"Uruguay no marcaría una similitud con Argentina, salvo que son dos equipos sudamericanos que están compuestos por excelentes individualidades, pero en lo grupal, se mueven con diferentes estructuras", apuntó Martino.



Por otro lado, el director técnico del equipo mexicano dejó ver que le hubiera gustado tener enfrente a rivales del viejo continente, pero acepta que esto a veces es complejo por la actividad que tienen en su confederación.

"Nos hubiera gustado jugar con algún rival europeo, pero tienen Nation League".

"Primordialmente conseguimos los rivales que podemos conseguir. No siempre se pueden elegir los rivales que estamos necesitando; no siempre se puede y no es fácil, todavía nos está constando terminar de confirmar a los rivales", añadió el Tata.