Selección Mexicana, con ilusión de tener al Tecatito Corona en Qatar 2022

Gerardo Martino no cree en milagros, pero espera que uno se dé. La lesión de Jesús Manuel Corona, una factura de tibia y peroné, ha movido los cimientos de la Selección Mexicana. Sabe el Tata que la ausencia de Jesús Manuel Corona puede moverle en su sistema, pero aunque no hace tragedia, tratará de esperarlo.

“La gira por Europa -que Gerardo Martino realizó- tenía como objetivo no sólo ver a como estaban los futbolistas en su nueva temporada, sino también compartir con sus familias a nivel personal, por lo que viene por delante”, mencionó el Tata.

“Hablamos con Jesús, lo tratamos antes de la lesión y después. Ante tanto pesimismo, si tiene la fuerza para intentarlo, lo vamos a esperar. Que el resto sepa aprovechar esa ventaja que se va abriendo, aunque esperamos que algo suceda con Jesús…”, mencionó.



¿Y el Tridente? Esto, la lesión de Jesús Corona, destroza el “Tridente” formado con Raúl Jiménez e Hirving Lozano, aunque la realidad es que el famoso “Tridente” no ha dado muchos resultados.

“Los tres delanteros se han llevado todos los flashes. Todos esperábamos ver a Corona, Jiménez y Lozano en punta. Pero hemos tenido al Piojo (Roberto Alvarado), a Henry (Martín), (Rogelio) Funes Mori, (Orbelín) Pineda, (Rodolfo) Pizarro, todos han participado del conocimiento de una idea”. Al final, hay que ser claros: “Hemos jugado más tiempo sin el tridente y con el tridente no hemos tenido los resultados esperados. La desgracia de uno abre la esperanza de otro”.

Alexis Vega puede con la responsabilidad de suplir a Tecatito

Ante la lesión de Jesús Manuel Corona, todos apuntan a Alexis Vega para ser su suplente. Aunque no hay nada asegurado, el atacante del Guadalajara se dijo dispuesto a ponerse en los zapatos del Tecatito si es necesario.

“Sabemos el mal momento del Tecate. Es una dura baja para nosotros, yo se lo he dicho: es el mejor jugador mexicano de la actualidad, pero esto a cualquiera le puede pasar. Me tocó desearle fuerza, no sabemos si llegara, pero los que estamos atrás de ellos es para esto. Estoy feliz si me toca la responsabilidad de suplir al Tecatito, sé de lo que soy capaz”, mencionó.

El atacante de las Chivas asegura que el grupo que jugará contra Paraguay, no se siente fuera de la Copa del Mundo, ni manoseado: “Se ha hablado mucho y dicen que ya hay gente con un pie dentro, pero aún hay tres meses para pelear por ese lugar y puede pasar cualquier cosa. Yo no me siento seguro. Hay compañeros que están apretando”. El juego, asegura, “es para mostrarse. La afición viene a apoyarnos, es un juego para dar un golpe de autoridad y que le gente esté contenta”.