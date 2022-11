Uno de los jugadores que causó mayor polémica en la lista de la Selección Mexicana hecha por Gerardo Martino para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue el de Rogelio Funes Mori.

Su llamado siempre fue cuestionado por ser naturalizado y por el bajo rendimiento que ha tenido en los últimos meses y que se haya priorizado más a él que a futbolistas como Santiago Giménez, quien es de los mejores jugadores nacionales en el futbol europeo.



Es tanto el descontento de la afición que hasta revivió una canción en la que lo califican de un jugador ‘malísimo’, pues es un atacante que ‘falla muchos goles’ y no genera la confianza para ser seleccionado nacional.

Esta canción la compusieron en su etapa como jugador de River Plate, entre los años 2010 y 2013, periodo que cansó a la afición ‘Millonaria’ por no ser un atacante goleador.



La canción dice lo siguiente:

No se confundan, no es que lo pifió

El campo en mal estado fue lo que lo molestó

Y en la próxima jugada será el reflejo del sol

Él valía 8 millones mucho tiempo atrás

No es que sea insensible, es la triste verdad

Hoy ni en Mercado Libre lo quieren comprar

Desesperado pide patear el penal

Se prepara Dios en una nube para atajar

La hinchada quiere gritar el gol

Y Funes Mori lo erró