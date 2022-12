Robert Lewandowski adelantó que Qatar 2022 pudo significar su último Mundial

La Selección de Polonia perdió 3-1 ante Francia en los octavos de final de Qatar 2022, el resultado los eliminó de la Copa del Mundo y el delantero Robert Lewandowski señaló que quizá pudo ser su último Mundial.

Lewandowski no garantizó su presencia en el Mundial de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Aún queda un largo camino por recorrer y varios factores influirán en esta decisión”, declaró Lewandowski al finalizar el encuentro.

LEE TAMBIÉN: Kylian Mbappé va por el récord de Miroslav Klose en los Mundiales



Dentro de los factores que señaló el actual jugador del Barcelona es el sentimiento al entrar a la cancha.

“Necesito ser feliz jugado, es importante incluso para un futuro cerca”, declaró Robert.

“Lo soy (feliz) cuando intentamos atacar, cuando jugamos a la defensiva no hay tanta alegría, no me gusta, muchos factores influirán”, señaló.

Robert Lewandowski en Qatar 2022 fue titular en los cuatro partidos de Polonia donde concretó dos goles, mientras que en Rusia 2018 se despidió con todos los minutos jugados, pero sin anotar.