Robert Lewandowski acepta nerviosismo por el partido ante México: “Tratará de complicarnos”

Es uno de los mejores delanteros en la actualidad, juega para uno de los clubes más importantes; sin embargo, Robert Lewandowski no ve favorita a su selección para la presentación mundialista, este martes, en contra del Tricolor.

El goleador polaco del Barcelona espera un juego muy duro ante la Selección Mexicana, ya que puede ser el que defina a uno de los clasificados a octavos de final por el Grupo C.

“Esperamos comenzar con una nota alta. México tratará de complicarnos el partido. Es un encuentro muy importante para nosotros. Somos conscientes del potencial que tienen nuestros rivales. No somos favoritos. Estoy seguro de que daremos nuestra mejor versión”, aclara.



El goleador asume que acaparará la atención de sus oponentes, pero subraya la situación positiva que puede generar en el funcionamiento colectivo: “Podemos usarlo para que mis compañeros ocupen los espacios libres. Estamos listos. Puede ser una ventaja”.

“Lo más importante en un Mundial es ser eficaces y ganar”, expone Robert. “No sé si será mi último Mundial, pero me preparo como si fuera así. Me siento bien físicamente, pero no sólo influyen los factores deportivos”.

Honesto, Lewandowski sentencia que “los equipos más fuertes son Brasil, Argentina, España y Francia. Esos son los favoritos para ganar el Mundial”.

Sobre su tercer juego en Qatar, reconoce que “es complicado hablar del partido contra Argentina con dos encuentros antes. Los dos primeros partidos pueden ser clave”.