La Selección Mexicana continúa preparándose para participar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero aún mantiene muchas dudas por su rendimiento. Gerardo Martino y el equipo nacional siguen sin convencer debido al bajo nivel mostrado en los últimos meses.

Una de las razones que más aqueja al Tricolor es la falta de gol. Los delanteros que convoca el ‘Tata’ no están finos y el que se encuentra en mejores condiciones actualmente no es convocado, como Javier Hernández.



La ausencia del ‘Chicharito’ ha dado mucho de qué hablar, expertos y exseleccionados nacionales se han dado el tiempo para cuestionar la no convocatoria de Hernández, tal es el caso de Rafael Márquez, exfutbolista histórico mexicano y capitán del Tricolor en cinco Copas del Mundo.

Márquez es una voz autorizada para hablar de la Selección, y esta vez manifestó que Chicharito sí debería ir al próximo Mundial, “Yo sí lo llevo (a Qatar 2022). Es el máximo goleador de la Selección, y ahorita como anda el equipo, que no le metemos gol ni al arcoíris”, manifestó ‘El Káiser’ con el youtuber El Escorpión Dorado.

MÁRQUEZ CREE QUE LA SELECCIÓN MEXICANA SORPRENDERÁ EN QATAR 2022

El exfutbolista del Barcelona también cree que el bajo rendimiento de la Selección Mexicana en los últimos partidos no significa que su participación en la Copa del Mundo vaya a ser mala, ya que siempre sorprende y no se achica ante grandes rivales, como lo han hecho en los últimos mundiales.

“Casi siempre en los partidos de preparación nos va de la chingada y vamos con ese chip de que nos va a ir mal y de repente le ganamos a Alemania o hacemos buen partido contra Brasil, pero sí puede ser (Sorprender en Qatar), porque la era del ‘Tata’ Martino al principio nos maravilló porque jugaban bien, pero terminando la eliminatoria y ahora en los últimos partidos de preparación no ha sido el mejor rendimiento del equipo”, comentó.



LA FALTA DE DELANTEROS EN LA SELECCIÓN ES POR LOS EXTRANJEROS EN LA LIGA MX

El equipo mexicano sufre por la falta de delanteros y los que están convocados no viven su mejor momento, es por eso que la falta de gol incrementa en cada partido. Tan solo en sus últimos tres encuentros solamente pudieron hacer dos anotaciones.

Rafael Márquez considera que la falta de atacantes es por la cantidad de extranjeros que hay en la Liga MX y por no trabajar de manera correcta con las categorías inferiores de los clubes, “Ahora ha sido más difícil porque quizás hay más extranjeros en el futbol mexicano. Pocos trabajan con las fuerzas básicas, que ese ha sido un problema de siempre y son problemas que van sumando a que México no se desarrolle mejor con jugadores y que no tengan la oportunidad”.