Qué dijo Zlatan Ibrahimovic sobre la final del Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 hoy llega a su fin. Las selecciones de Argentina y Francia lograron posicionarse como las 2 mejores del mundo, pero el camino recorrido no fue para nada fácil.

Especialistas en futbol, ex jugadores, e incluso deportistas que no lograron avanzar de fase en este Mundial ya han elegido a su selección ganadora. Sin embargo un delantero sueco compartió una “premonición” y aseguró que ya sabe quién ganará el Mundial de Qatar 2022. “Creo que está escrito”, dijo Zlatan Ibrahimovic cuando le consultaron si sabía qué selección levantará la Copa del Mundo.

“Sabes a quién me refiero. Creo que Messi levantará el trofeo, ya está escrito”, continuó el delantero sueco. Zlatan Ibrahimovic y Lionel Messi jugaron juntos una temporada en el Barcelona de España entre 2009 y 2010.

“Espero que Argentina gane el Mundial por Messi”, continuó el sueco. Sin embargo los deseos de Ibrahimovic han llegado a causar curiosidades, ya que el sueco aseguró que Argentina le ganaría a Australia y a Países Bajos y sucedió. Por lo tanto muchas personas e hinchas lo han definido a Ibrahimovic como una especie de gurú o vidente del futbol.



Foto: Zlatan Ibrahimovic. Fuente: Instagram @iamzlatanibrahimovic

Además Ibrahimovic siempre ha sido un jugador mediático por las declaraciones que siempre realiza tanto dentro como fuera de la cancha.



Foto: Lionel Messi. Fuente: Instagram @afaseleccion

“Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. En el fondo, creo que soy el mejor del mundo”, reveló el sueco en una oportunidad. Ibrahimovic reconoció que si bien no ha conseguido muchos premios a nivel internacional, él no considera que su desempeño sea inferior a nadie. “Si hablas propiamente de cualidades, no tengo nada menos que ellos. Si miras los trofeos, sí, no gané la Champions League. Pero no sé cómo lo calculas. No estoy obsesionado con eso. No creo que sea relevante comparar jugadores entre sí”.