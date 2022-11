Qué dijeron De Bruyne y Alderweireld tras el momento de tensión frente a Canadá

A pesar de la victoria obtenida el pasado miércoles 23 de noviembre por parte de Bélgica ante el encuentro con Canadá, en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, el equipo de dirigidos por Roberto Martínez tuvo un enfrentamiento de dos integrantes que luego tuvo repercusiones.

Bélgica ganó en el Estadio Ahmed Bin Ali y se llevó los tres puntos de la victoria, pero también hubo caras tristes dentro del plantel. La actuación del plantel belga no fue bien vista por los medios de su propio país y solo se salvó Thibaut Courtois, quien le atajó un penal a Alphonso Davies. “De nuestras estrellas fue el mejor y el único que no merece un suspenso”, fue lo que expresó el Sportwereld, por ejemplo.



Toby Alderweireld, Thibaut Courtois y Youri Tielemans. Fuente: Instagram @tobyalderweireld

No fue así para Hazard, quien no tuvo un deslumbrante partido, le faltó peso en ataque y cometió algunos errores defensivos, como por ejemplo el que derivó en el penal detenido por Courtois. Pero lo que más llamó la atención fue el cruce dentro de la cancha entre De Bruyne y Alderweireld.

Las declaraciones de De Bruyne y Alderweireld

Uno de los momentos más tensos se vivió luego del gol de Batshuayi. De Bruyne y Alderweireld tuvieron una discusión que fue captada por las cámaras y que tuvo que ser frenada por el entrenador, en vez de festejar el tanto anotado por su compañero. Dos días después, en la rueda de prensa, el jugador del Manchester City expresó: “Sé que mis reacciones no siempre son las correctas [...] Como selección te tienes que adaptar a los jugadores que tienes. ¿Me frustra a veces? Sí, pero debería demostrarlo menos de lo que lo intento”.

En cuanto al defensor de Amberes, por su parte, mencionó: “Es bueno que mostremos emoción [...] demuestra que estamos trabajando en ello. No deberíamos actuar como niños del coro. Kevin pensaba algo, yo no estaba de acuerdo. Luego lo arreglamos”. Esto demuestra que la discusión no pasó a mayores, ya que Alderweireld agregó: “Somos hombres, no monaguillos, y hablamos de cosas. No es un pequeño partido de fútbol sino la Copa del Mundo. Se nota que estamos metidos y no importa. Todo sucedió muy rápido. Ya le dimos vuelta al botón, está en el pasado”.