El Mundial de Qatar mantiene en vilo a muchos fanáticos de la selección argentina. Los impedimentos económicos y logísticos suelen ser las trabas que obligan a algunas personas a recular y buscar otras alternativas más viables de acuerdo a su bolsillo. Después de meditarlo un tiempo, Aixa, una chica de 26 años, decidió dar un paso adelante y no solamente sacar sus boletos aéreos, sino que también el de su novio, Lucas.

Como parte de la planificación, ella decidió grabar el momento en el que su novio se encontraba con la grata sorpresa. “¿Quién paga esto?”, comentó Lucas, en un video de TikTok, quien no salía de su asombro por tener un boleto asegurado a una cita mundialista. En diálogo con LA NACION, Aixa Fahey contó el detrás de escena de esta travesía que se volvió viral en las redes sociales: “Yo fui al Mundial de Rusia en 2018 con mis papás y fue algo único para mí que soy futbolera. Entonces, cuando me puse de novia hace dos años, le comenté a Lucas que se venía el Mundial y quería ir con él. Empezamos a ahorrar plata todos los meses, como cualquier persona y empezamos un emprendimiento para vender ropa, con el objetivo de que a futuro nos pueda costear los gastos”.

De 26 años, Aixa trabaja en un banco y está próxima a recibirse en Licenciada de Marketing. Con el objetivo bien marcado, su ilusión le abrió una puerta de esperanza a su novio Lucas, quien veía utópica la chance por cuestiones meramente económicas: “Este año con el hambre que tenía de querer irme avancé en el tema. Para él era imposible, era más escucharme lo que yo decía que otra cosa. Las posibilidades estaban y no es un viaje de lujo de 15 mil dólares, no es así para nada, si alguien viajó sabe que hay que rebuscársela. Veníamos viendo los vuelos y premeditando esto, por eso no es que se sorprende tanto él, es algo que estaba hablado”.

Con tres escalas, la pareja le esquivó al vuelo directo por su altísimo costo y con varios stops para también recorrer parte del Viejo Continente: “El vuelo sale el 17 de noviembre y el primer tramo es Buenos Aires-Paris, con escala en Toronto, ahí vamos a recorrer unas horas. Después de Paris a El Cairo, con parada en Arabia Saudita y desde el Cairo a Doha. A la ida es todo de día y a la vuelta de noche, así que conoceré la Torre Eiffel de las dos formas”.

Su fecha de regreso, según el pasaje, indica que el 13 de diciembre terminaría su estadía, justo cuando coincide con el primer partido de la semifinal del certamen. “Si llegamos a esa instancia y clasifica a la final, nos quedamos, eso está súper hablado. Nos enteraremos allá si nos quedamos o no, tenemos muchas ganas de quedarnos hasta el 18″.



PROPUESTA DE MATRIMONIO DE ELLA A ÉL

Ya en la Copa del Mundo, ha circulado que ella tras la victoria de Argentina ante Polonia, le aseguró a Lucas querer casarse si su selección llega a la final.

Para sorpresa de muchos, la respuesta de él fue esta: "Yo tengo una propuesta mejor, si ganamos y todo, el próximo Mundial la invito yo a festejar juntos", dijo, a lo que Aixa respondió: “Es un Mundial, así que no voy a decir que no, vamos paso a paso, todo puede llegar”, revela El Universo en su sitio web.

Eso sí, Lucas no tiene miedo al compromiso, pues aseguró que: “No me asusta para nada, si hay que ir al frente, pues vamos al frente”.



