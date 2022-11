Qatar 2022: Selección de Dinamarca y el repudio a Infantino; amagan con dejar la FIFA

La Federación Danesa de Futbol (DBU) mostró su "asombro" por la decisión de la FIFA de no permitir llevar al brazalete "One Love" en los partidos de Qatar 2022, y aseguró también que no apoyará la reelección de su presidente, Gianni Infantino.

Incluso el presidente de la federación danesa Jesper Moller deslizó el deseo de que su país deje de ser miembro de la FIFA.

“Lo he pensado de nuevo”, dijo Moller a la prensa danesa en Qatar. “Imagino que podría haber retos si Dinamarca se marcha sola. Pero lo veremos si es que no podemos tener un diálogo”.

Los capitanes de Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Suiza y Gales pretendían portar el brazalete multicolor en sus partidos del Mundial, pero se echaron atrás al comunicar la FIFA la imposición de sanciones deportivas.

"La FIFA pidió el día 21 una reunión de urgencia para discutir el caso. Fue al hotel de Inglaterra y dejó claro que habría sanciones deportivas si alguien portaba el brazalete, como mínimo recibiría una tarjeta amarilla", dijo en rueda de prensa en Doha el presidente de la DBU, Jesper Moller.

Moller, que mantuvo ayer una reunión con Infantino con motivo del debut de Dinamarca contra Túnez, criticó la medida de FIFA y anunció una respuesta colectiva.



"Nos vemos obligados a reaccionar a esto. Lo haremos junto con los otros países, estamos juntos en esto. Estamos asombrados de que no podamos usar ese brazalete", dijo el presidente de la DBU, que se mostró "decepcionado" y "enfadado" y dijo no haber vivido antes "algo semejante".

Las amenazas de la FIFA, de mostrar tarjetas amarillas a los capitanes que querían usar un brazalete no autorizado como parte de la campaña antidiscriminación “One Love” obligaron a que varias selecciones europeas recularan el lunes, horas antes de que tres de estos equipos disputaran sus partidos.

Asimismo, reveló también que Dinamarca no apoyará la reelección de Infantino en el próximo congreso de la FIFA en marzo de 2023.

"Hay 211 países en la FIFA, Infantino tiene una declaración de apoyo de 207, pero Dinamarca no es uno de ellos. No vamos a apoyar a Infantino", afirmó.

El mandatario danés desligó no obstante esa decisión de lo ocurrido en los últimos días con el brazalete y la prohibición de no portar una camiseta a favor de los derechos humanos en los entrenamientos de la selección danesa.

"No es una decisión que hayamos tomado ahora. Los países nórdicos ya lo discutimos en agosto", afirmó.

Jesper Møller insistió en la necesidad de "cambios" en la FIFA y aceptó como una posibilidad "hipotética" que Dinamarca pudiese salirse de esta organización si no ocurre nada.



Dinamarca ya había causado polémica previo a Qatar 2022

Dinamarca causó también disgusto en la FIFA y en Qatar, con el diseño de una camiseta que mostró descontento por la situación de los derechos humanos en el país y por el trato dado a los trabajadores inmigrantes.

El equipo danés tiene una tercera opción de uniforme, el cual incluye una camiseta negra, “el color del luto” por los trabajadores fallecidos en Qatar.

El martes, en el primer partido de Dinamarca en este Mundial, la exprimera ministra Helle Thorning-Schmidt usó un brazalete con los colores del arcoíris para protestar contra la situación de los derechos de la comunidad LGBTQ en Qatar.

Moller e Infantino asistieron también al encuentro, que terminó con un empate 0-0.