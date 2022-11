Qatar 2022: ¿A qué hora y en dónde ver los juegos del lunes en la Copa del Mundo?

La Copa del Mundo de Qatar 2022 inició con una vibrante victoria de Ecuador ante Qatar, un resultado que puso al equipo sudamericano en la primera posición del Grupo A, en el único partido del domingo.

Actividad que continuará este lunes con tres juegos emocionantes, entre los que destaca el debut de la Selección de Inglaterra, Países Bajos y Estados Unidos.

Debido a la diferencia de horarios, los juegos en territorio mexicano se realizarán la mayoría por la mañana, horario ideal para verlo en familia en pleno desayuno.

Los partidos agendados para estr lunes serán Inglaterra vs Irán, Senegal vs Países Bajos y Estados Unidos vs Gales, mismos que podrás disfrutar en casa.



¿A qué hora y en dónde ver los juegos del lunes en la Copa del Mundo?

Lunes 21 de Noviembre

Partido: Inglaterra vs Irán

Hora: 7:00 AM

Transmisión: Sky Sports

Partido: Senegal vs Países Bajos

Hora: 10:00 AM

Transmisión: Sky Sports

Partido: Estados Unidos vs Gales

Hora: 13:00 PM

Trasmisión: Sky Sports