La emoción por el histórico pase de Marruecos a la semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se vivió en todo el mundo, un ejemplo de ello se pudo ver en la ciudad de Belén.

En la que un grupo de niños refugiados palestinos salieron a las calles con la bandera del país marroquí para celebrar el pase a la siguiente ronda del mundial.



La reacción de los pequeños no fue la única que rápidamente se hizo viral, los festejos por la victoria sobre Portugal siguieron en las calles con personas gritando y saltando.

Durante los festejos en Qatar, fue el defensor marroquí Achraf Dari, quien durante su alegría en la cancha del Estadio Al Thumama portó la bandera de Palestina.

Palestinian kids in the Aida refugee camp celebrate Morocco’s victory over Portugal pic.twitter.com/uS0ODEF0pP

— Yumna (@yumna_patel) December 10, 2022