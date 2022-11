La Copa del Mundo 2022 en Qatar ya llegó; las grandes estrellas del planeta se enfrentarán con el objetivo de conquistar el trofeo más preciado de todos. En el medio de la euforia, los dos mejores futbolistas de la era moderna, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, se vieron cara a cara para enfrentarse pero en un duelo de ajedrez.



Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @LouisVuitton pic.twitter.com/0TsieZP40P

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2022