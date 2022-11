No... No estamos hablando de Jurgen Damm festejando en la esquina izquierda el Estadio Azteca frente al Puebla. Aunque usted no lo crea, durante el partido entre Ghana y Portugal por la primera fecha de la Copa del Mundo, un jugador festejó como Cristiano Ronaldo tras convertir un gol.



Qatar 2022: Un Cristiano Ronaldo histórico llevó a Portugal al triunfo sobre Ghana Cristiano Ronaldo empezó su quinto Mundial de la mejor manera. Metió el primer gol del triunfo por 3-2 sobre Ghana, y rompió el récord al convertirse en el único futbolista en convertir al menos un gol en cinco ediciones distintas. Después de convertir el gol de penal, el 'Bicho' corrió hacia la esquina izquierda para festejar como nos tiene acostumbrados: un salto y el grito de todo el estadio acompañándolo con un: 'Siu'. Una nutria predice a los ganadores de la Copa del Mundo Sin embargo, sobre el final del partido sucedió un caso curioso. Osman Bukari descontó de cabeza para Ghana, que entonces perdía por 3-2, pero el jugador de la Estrella Roja de Belgrado decidió festejar como su ídolo, Cristiano Ronaldo. Corrió hacia el costado derecho, y ante los ojos de todo el Estadio 974 y de el 'Comandante', ya en la banca de suplentes, Bukari se elevó y festejó de la misma manera en la que lo hace Cristiano.

Osman Bukari really hit the SIUUU on Portugal pic.twitter.com/m6LCZHEozn — B/R Football (@brfootball) November 24, 2022 Finalmente, Ghana no pudo empatar el partido y Portugal ganó por 3-2 en uno de los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial.

