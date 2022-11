Qatar 2022: Jugador de Arabia Saudita encara a Messi durante la derrota de Argentina

La Selección de Arabia Saudita dio la sorpresa en el tercer día de la Copa del Mundo de Qatar 2022 al remontar 2-1 a Argentina, escuadra favorita a ser campeona.

Tras colocarse por el momento como líder del Grupo C en redes sociales comenzaron a circular videos que tenían como referente a Messi y su sorpresa por la derrota.



En uno de los videos se observa como el defensa de Arabia Saudita, Ali Al Bulayhi primero golpea la espalda del ‘10’ Albiceleste.

De inmediato Messi voltea a ver quién fue y es ese momento en el que el Ali Al Bulayhi encara al argentino, sin embargo, al parecer todo fue sanamente porque segundos después se le observa a Lio sonriendo al escuchar a su rival.



Herh ! all this happened in the #Argentina game! What is he saying to Messi ? #Qatar2022 pic.twitter.com/leUadyvHJ1

— Adjor (@thekingadjor) November 22, 2022