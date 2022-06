Australia se clasificó este lunes al Mundial de Qatar 2022 luego de 90 minutos de tiempo reglamentario y 30 de alargue sin goles, en el que Awer Mabil anotó el gol que definió la tanda de penaltis y Alex Valera desperdició la última opción peruana.

En la tanda de penales Pedro Gallese se vistió de héroe y le atajó a Martin Boyle el primer disparo de los australianos pero el jugador de Boca Juniors de Argentina Luis Advíncula desperdició su tanto y posteriormente Valera mató toda opción para los Incas.

Australia disputará por sexta vez la Copa del Mundo y se suma al Grupo D donde ya están emparejadas las selecciones de Francia, Dinamarca y Túnez.

Aussie Aussie Aussie!

The @Socceroos qualify for their fifth straight #FIFAWorldCup!#WCQ pic.twitter.com/b3FOZ71iJC

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2022