Tuvieron que pasar 36 años para que la Selección de Argentina volviera a ser campeona del mundo. Fue en Qatar 2022 con Lionel Messi como referente que la albiceleste levantó su tercer campeonato de la FIFA, el primero fue en 1978 y el segundo en México 1986.

Y claro que esta situación causó euforia en los argentinos, que hace un par de años lloraron la muerte del mítico Diego Armando Maradona, pero que hoy el llanto se ha transformado en alegría por esa nueva estrella en el escudo de la selección.

Los festejos no se hicieron esperar tras la tana de penaltis en la que los sudamericanos salieron victoriosos ante los franceses, que le complicaron las cosas al equipo de Lionel Scaloni en la parte final del partido, pero los argentinos lograron resolver desde los once pasos.

Por ejemplo, un video en redes sociales muestra el momento en que el capitán de un avión comparte el resultado a los pasajeros, quienes no dudaron en gritar y levantar las manos en modo de festejo por el campeonato de su selección.



Incluso en el obelisco de Buenos Aires, miles se dieron cita con su jersey albiceleste para festejar que la Argentina de nueva cuenta estaba en los primeros planos con el título de la Copa del Mundo.

who has ever celebrated like argentina today? breathtaking pic.twitter.com/6FwUJ6Tkbs

— ian bremmer (@ianbremmer) December 19, 2022