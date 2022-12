Francia y Marruecos definieron hace unos días al último finalistas de la Copa del Mundo de Qatar 2022, un enfrentamiento en el que la falta de contundencia fue clave para la eliminación del cuadro africano.

Una situación que causó tristeza en el plantel y específicamente Achraf Hakimi, jugador clave del equipo marroquí y que ante el silbatazo final se derrumbó.



Acción que de inmediato provocó la aparición de Kylian Mbappé, excompañero del jugador africano y que ante el momento fue en su ayuda para animarlo. Regalándose ambos un abrazo en el campo y que terminó con el intercambio de camisetas.

La muestra de cariño de Mbappé no terminó allí y el francés compartió un mensaje reconociendo la labor del cuadro de Marruecos y en especial a su amigo.



“No estés triste hermano, todos están orgullosos de lo que hiciste, hiciste historia”, publicó Kylian Mbappé en su cuenta de Twitter.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 14, 2022