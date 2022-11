"Estoy aquí sentado, en Qatar, como gay", declaró el sábado el director de las relaciones con los medios de comunicación de la FIFA, Bryan Swanson, en la víspera del arranque del Mundial 2022 en el pequeño emirato, donde la homosexualidad está criminalizada.

Al término de una larga rueda de prensa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que organizaba Bryan Swanson, este último tomó la palabra para defender a su jefe, víctima a sus ojos de "críticas" venidas "en especial de la comunidad LGBTQ+".

"Querría decir algo aprovechando esta plataforma", declaró el británico. "Yo estoy aquí sentado, en Qatar, en una posición privilegiada, delante del mundo entero, como persona gay", proclamó.

El dirigente escocés dijo poder garantizar de primera mano las garantías de Doha a todos los visitantes, sea cual sea su orientación sexual serán "bienvenidos".



"Hemos recibido garantías sobre el hecho de que todo el mundo será bienvenido y creo que todo el mundo será bienvenido en esta Copa del Mundo", continuó en la víspera del arranque del torneo el domingo, con el partido de apertura Qatar vs Ecuador.

Los organizadores qataríes del Mundial aseguran desde hace varios años que los miembros de la comunidad LGBTQ+ serán acogidos sin discriminación, a pesar de las leyes que criminalizan la homosexualidad y las relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Una garantía reforzada el sábado por Gianni Infantino: "Si alguien dice lo contrario, no es la opinión del país y no es la opinión de la FIFA", declaró el dirigente italosuizo.

Este último había iniciado su discurso el sábado con un largo discurso en el que decía sentirse "qatarí, árabe", "africano", "gay", "discapacitado", "trabajador migrante"...

"No porque Gianni no sea gay quiere decir que no se preocupe por este asunto", le defendió Bryan Swanson, ex reportero estrella de Sky Sports convertido desde agosto de 2021 en el director de las relaciones con los medios de comunicación de la FIFA.



"He reflexionado mucho tiempo sobre formar parte de esto o no", dijo. "En la FIFA, nos preocupamos por todo el mundo. Somos una organización inclusiva. Tengo un cierto número de compañeros gays. Soy plenamente consciente del debate y respeto totalmente el derecho de otros a pensar diferente. Lo entiendo. Pero sé también por lo que luchamos nosotros".