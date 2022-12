Diego Alonso tardó en salir a la rueda de prensa. La gente de la FIFA se pone nerviosa por su tardanza.

Pero al fin sale el ex técnico de Pachuca y Monterrey, y sale para defender a sus jugadores, los uruguayos, que son acusados de no meter, de no ser parte de la Garra Charrúa.

"No puedo permitir que digan que mis futbolistas no sudaron la camiseta. Dieron lo mejor de sí, cada decisión que tomaron ellos en sus clubes fue por la selección, no permito que puedan decir eso de mis futbolistas", reclama pero son perder las formas.

Y a modo de excusa, sin serlo dice, argumenta que no fue eliminado por Ghana, o porque le haya faltado un gol. "Me eliminó el penalti que nos convierten en Portugal en tiempo extra, que la FIFA dice que no es penalti, eso es lo que nos elimina".



Reitera: "No tengo nada que reprochar a los futbolistas… No pongo excusas, pero todos vieron lo que pasó en el juego pasado (contra los lusitanos). Los jugadores dieron lo mejor que tenían".

Del juego, comenta: "Tuvimos varias oportunidades, durante 80 minutos clasificamos, hubo situaciones de penalti y era porque Uruguay estaba dentro del área… Tuvimos cuatro o cinco veces el gol, pero no lo concretamos".

Agrega que: "Hicimos buen segundo tiempo en el partido pasado y hoy lo hicimos bien, volvimos a lo que habíamos sido en la eliminatoria, todos sin miedo y lo pudimos hacer, quizá me hubiera gustado que hubiera aparecido antes".

De su futuro no quiere hablar: "Dejaré pasar las horas y los días. No es momento de hacer evaluación de nada. Pero desde el primer día creí en los futbolistas, ellos la creyeron, clasificamos al Mundial en una situación tensa y con mucho juego. El camino hasta aquí fue espectacular, lamento quedar fuera del Mundial".