Luego de salir molesto tras ser relevado en un partido por la primera fase, Cristiano Ronaldo perdió la capitánía de la selección de Portugal y quedó relegado al banquillo de suplentes el martes en el partido ante Suiza por los octavos de final del Mundial de Qatar.



El astro de 37 años, que disputa su quinta Copa del Mundo, fue sustituido a los 65 minutos del partido ante Corea del Sur notablemente molesto y gesticulando. El entrenador Fernando Santos dijo la víspera que no le gustó la actitud del jugador, pero aseguró que todo había sido resuelto puertas adentro. Cristiano busca su noveno gol para empatar a Eusebio como el máximo anotador portugués en Copas del Mundo.



