Costa Rica logró el último boleto para el Mundial de Qatar 2022 al ganar 1-0 a Nueva Zelanda en partido de repechaje intercontinental disputado en la ciudad catarí de Al Rayyan, al oeste de Doha.



El único gol del encuentro, disputado en el estadio Ahmad Bin Ali, fue anotado por Joel Campbell a los tres minutos. Nueva Zelanda jugó los últimos 20 minutos con un jugador menos por expulsión de Kosta Barbarouses.



@fedefutbolcrc have secured the final spot at #Qatar2022! pic.twitter.com/5rWKNEpkyK

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2022