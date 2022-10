Como ya es costumbre, México vive cada Copa del Mundo con un sabor especial. Los aficionados se llenan de euforia por ver a la Selección Mexicana o cualquier otro partido del Mundial y para Qatar 2022 no será la excepción.

Y es que la Ciudad de México vivirá una fiesta debido a que será una de las seis sedes del International FIFA Fan Fest que habrá durante la próxima Copa del Mundo, en donde habrá conciertos, artistas y presencia de algunas leyendas del futbol.



En un comunicado de la FIFA se lee que, “En todos los eventos del International FIFA Fan Fest habrá retransmisiones en directo de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar, además de otras actividades y espectáculos, incluidas actuaciones de reconocidos DJ Internacionales, músicos y artistas del panorama nacional, y apariciones estelares de las FIFA Legends. Algunos de los eventos contarán con una experiencia de sonido inmersiva en 4D que trasladará el ambiente de los partidos del Mundial a los festivales locales”.



​ Doha

​ London

​ Mexico City

​ Rio de Janeiro

​ Sao Paulo

​ Seoul

​ Dubai

The FIFA Fan Festival is going global!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 10, 2022