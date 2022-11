A 10 días de que comience la Copa del Mundo en Qatar, las grandes selecciones van anunciando los jugadores que defenderán a sus países. Esta mañana, Alemania e Inglaterra presentaron a los jugadores que realizarán el viaje.



Mientras la Selección inglesa decidió presentar la lista de una manera creativa, con una animación que recorre distintos lugares para presentar a sus jugadores, los teutones optaron por una presentación más formal.



The wait is over.

It's the official #ThreeLions squad announcement for the @FIFAWorldCup! pic.twitter.com/XKJFbaDM0t

— England (@England) November 10, 2022