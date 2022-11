La Selección de Inglaterra ya definió la lista de jugadores que asistirán a la Copa del Mundo, y la presentó de una manera sensacional.

A través de un video animado, cada parte de la convocatoria tenía una diferente escena. Situada dentro de un departamento, la convocatoria comienza en una habitación con pósters de los porteros llamados al Mundial como son Jordan Pickford, Nick Pope y Aaron Ramsdale y una narración de uno de los penales atajados por el primero de ellos en Rusia 2018 frente a Colombia.



The wait is over.

It's the official #ThreeLions squad announcement for the @FIFAWorldCup! pic.twitter.com/XKJFbaDM0t

— England (@England) November 10, 2022