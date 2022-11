México llega a Qatar y se dicen convencidos de tener buenos resultados

La Selección Mexicana llegó a tierras mundialistas con la ilusión de hacer un buen papel en esta Copa del Mundo y conseguir el objetivo que es avanzar al quinto partido.

Uno de los futbolistas que habló en su llegada a Qatar fue Guillermo Ochoa, quien reconoce que el equipo aún genera dudas debido a los resultados que obtuvieron en partidos pasados; sin embargo, en este torneo se comienza de cero, “Fueron eliminatorias complicadas, el equipo lo hizo bastante bien. Nos calificamos de buena manera al Mundial, tuvimos amistosos que nos sirven, también a la fortuna de no tener lesionado en estos juegos, tranquilos, emocionados y es un momento para disfrutar y crecer”.



El experimentado portero está consciente que la fase de grupos no será nada fácil al tener como rivales a Polonia, Argentina y Arabia Saudita, “Sabemos que es un grupo complicado, no hay rival sencillo, son difíciles, se nos va a exigir bastante, ir partido a partido con esa humildad, mejorando en detalles, estoy convencido que el equipo puede sacar buenos resultados”.

Su nombre quedará inmortalizado en la historia de las Copas del Mundo al disputar la quinta en su carrera, “Es algo increíble, inimaginable, si me hubieran dicho en el primero que estuve no lo hubiera creído, no es fácil para un jugador de futbol estar en un Mundial, en cinco es más complicado, soy un privilegiado”, finalizó.

Por último, el guardameta hizo un llamado a los aficionados, quienes en este tipo de eventos suelen no tener una conducta muy buena, “Sabemos que el mexicano hace de todo y deja todo por disfrutar de su selección. Que respete a otras culturas, que muestre la educación del mexicano al igual que nosotros lo pedimos, que canten y griten lo más posible”.