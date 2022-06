México, lejos de su mejor versión para el Mundial Qatar 2022

El amistoso ante Uruguay, la derrota de 0-3 ante los charrúas, dejó mal parada a la Selección Nacional que dirige Gerardo Martino, quien pese a lo sucedido en la cancha del estadio de la Universidad de Phoenix, trata de mantener la serenidad.

De lo poco que destacar de la conferencia de prensa posterior a la humillación, es que le Tata aseguró que ”si nos centramos en lo de hoy, estamos lejos”. Sin embargo, le pone buena cara las dificultades en su último año de gestión, “si estuviera convencido de que no se puede, no estaría aquí”.

En el análisis, Martino señaló que urge entender la manera en que tienen que jugar ante “las potencias, competimos bien hasta que cometemos errores que ellos no cometen, ante esa situación esa materia no tenemos respuesta como enfrentamos a grandes resultados cuando las cosas no salen”, dijo el argentino.

Pese a los señalamientos por su cambio de estructura, al pasar a jugar con una línea de tres defensores con dos carrileros volantes, dos medioscentros y tres atacantes, el Tata señaló que “hubo una diferencia solo en el segundo, en el primero cometimos bien y solo un error que fue en pelota parada, en ese primer tiempo fue parejo y la diferencia se marca en los dos goles iniciales del segundo tiempo y ahí se ven los espacios y como manejaban la pelota y no soportamos eso”.

Y de nueva cuenta, México careció de gol… “Tenemos algunas situaciones que debemos seguir trabajando, yo no creo que solo hoy hayamos tenido un problema de definición también falta volumen de juego”, sentenció Martino.