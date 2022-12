"Messi nos une como pueblo"; las historias de 4 argentinos que viven y festejan en la CDMX

Estoy recontento, de poder vivir en esta época y vivir este mundial, mencionó Gaspar, quien tiene más de veinte años radicado en México y celebra a los pies del Ángel de la Independencia.

"Estoy recontento, de poder vivir esta época y de vivir esta copa mundial y sentir que ahora la tercera estrella la celebraré con toda mi familia, aunque estén lejos de ellos, pero lo haré en esta gran nación", menciona.

Con cerveza en mano, se abraza con todos los argentinos a su alrededor, "hoy Messi nos ha unido más, nos ha hecho campeones del mundo".

Foto: JuanCarlos Cortés. EL UNIVERSAL

La historia se repite

A grito en conjunto de: "De una mano de Leo Messi, toda una vuelta vamos a dar", cientos de argentinos radicados en la Ciudad de México celebran el tercer campeonato mundial de la selección Argentina.

En las inmediaciones del Ángel de la Independencia, con banderas, coronas y réplicas de la copa del mundo de futbol, cientos de argentinos celebran el triunfo de la selección Argentina en Qatar 2022.

"Es algo excelente, me tocó el mundial del 86, también salimos a las calles y ahora se repite, me gustaría salir y celebrar en México un campeonato mundial, entre dos pueblos hermanos", comenta Augusto Elías, radicado en México desde hace 49 años.

"Messi nos ha unido como pueblo"

Es tanta la felicidad, esto le da sentido a la vida, menciona, Leticia Parra, argentina, quien lleva 14 años radicada en México y hoy, con una máscara de Messi, celebra el campeonato mundial de su selección.

"Es tanta la felicidad, esto le da sentido a la vida, porque convengamos que la vida es una mierda y esto genera una unión increíble. Esto une a la gente y más lejos de casa, es una emoción increíble. Messi nos ha unido como pueblo", explica.

Leticia, explica que lo hoy ocurrió es histórico porque muchos argentinos de su edad nunca lo habían vivido y ahora el futbolista argentino Lionel Messi será histórico, pues ha unido más a su gente.

"39 años me muero feliz, porque yo vi cómo Messi le dio un beso a la copa del mundo, cómo nos hizo campeones de la copa del mundo. Él nos ha unido como pueblo, como país, hoy me han dado cientos de besos, un montón de desconocidos, hoy no importa si tienes plata, tu corriente política, hoy somos uno", expresa feliz.

Foto: Juan Carlos Cortés. EL UNIVERSAL



"Es más grande mi felicidad que Messi salió campeón del Mundo"

Mi más grande felicidad es que Messi salió campeón, menciona Rafael Hallak que con túnica y una réplica de la copa del mundo canta a los pies del Ángel de la Independencia.

"Estoy muy feliz de que Argentina salió campeón del mundo, pero es más grande mi felicidad que Messi salió campeón del Mundo. Aguante, Aguante, Argentina", menciona eufórico.

Rafael, radicado en México desde hace 14 años y con esposa mexicana, menciona que su atuendo es en honor al mundial de Qatar 2022 y que aunque no creyó en que su selección lograría el campeonato, hoy está feliz por la unión que representa en su país.

"Yo no creí que lo lograrían, pero demostraron que están a la altura de cualquier equipo del mundo, hoy son los mejores. Han unido a nuestro país. Hoy no hay camisetas de equipos, no hay Boca o River, todos somos uno y eso es lo mejor", explica.

Foto: Juan Carlos Cortés. EL UNIVERSAL

