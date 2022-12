Luka Modric hizo pedazos con sus palabras al árbitro del Argentina vs Croacia

El capitán de Croacia Luka Modric, aceptó la derrota ante Argentina de forma contundente, pero no dejó de lado el arbitraje del italiano Daniel Orsato, de quien consideró tuvo un trabajo por de más desastroso en Qatar 2022.

Todo fue dirigido al penalti que Orsato marcó a favor de los argentinos y que marcó el rumbo del partido, una supuesta falta del portero Dominik Livakovik sobre el atacante pampero Juilán Álvarez.

Modric no dudó en decir en la zona mixta del estadio Lusail, después de acabado el juego de semifinales. “No fue penalti para mí… No suelo hablar de los árbitros pero hoy es imposible no hacerlo”.

Muy serio, el jugador del Real Madrid, acusó al italiano de hacer un pésimo trabajo: “Es uno de los peores (árbitros) que conozco, me ha pitado muchas veces y nunca tuve un buen recuerdo de él".

Modric se mostró resignado por la derrota de su selección en semifinales, pero consideró "claves" dos acciones del árbitro, un córner que no les concedió y el penalti.



"Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que -insistió- para mí no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo juego -por el tercer lugar- ", indicó.

Para Modric jugar el partido por el tercer puesto "no es un castigo", porque "nunca lo es jugar para Croacia".

"Hemos hecho un gran Mundial y ahora hay bronce en el juego y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos también es un buen éxito", dijo.