Las comparaciones de Messi son injustas

Cada época tuvo a su campeón, cada era tuvo a quien señalar como el mejor del mundo.

“Pero decir que tu época, o la mía fue la mejor y demeritar lo de ahora, es obsoleto“ menciona Fernando Quirarte al tratar de decidir si Lionel Messi está a la altura de los grandes insignias del futbol mundial: Edson Arantes Do Nascimento Pelé y Diego Armando Maradona.

Antonio La Tota Carbajal, el primer Cinco Copas, enfrentó y sufrió a Pelé en varias Copas del Mundo, y lo que puede decir es que “era y es el máximo nivel. Pelé era un excelente jugador que influía en el ánimo del equipo, del rival, de todo el estadio. Hacía todo lo que se tenía que hacer en la cancha, era líder, gritaba, corría, quitaba balones, hacia jugar mejor a los malos y nadie se quejaba. ¿Que si Messi se ha acercado?, seguramente que sí”.

Fernando Quirarte tuvo enfrente a Diego Maradona en varias ocasiones, “y comparar con Pelé o Messi no se me hace justo. ¿Que el futbol de ahora es más sencillo que el de antes...? No lo sé. Hoy se corre más, es más veloz, se tienen muchas cosas a favor, pero también los defensores han mejorado muchísimo”.

Lo que no se puede negar es que “Messi está a la par de las grandes figuras. Compararlos, a mí, se me hace imposible. Vi jugar a Pelé en el ‘70, jugué contra Diego en los ‘80 y ahora veo a Messi. Los tres son cuestión aparte, los mejores del mundo, con eso hay que quedarse”.