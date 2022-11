Jugador de Japón califica triunfo ante Alemania en perfecto español, "De pu... madre"

Uno de los futbolistas más reconocidos que tiene la selección de Japón es Takefusa Kubo, quien a pesar de su corta edad, tiene una buena trayectoria en el futbol español, al que llegó para el Real Madrid y que actualmente milita para la Real Sociedad.

El triunfo sorpresivo ante Alemania provocó mucha felicidad en las filas niponas, tanto que Kubo pudo dar una entrevista en un perfecto español y hasta las ‘malas palabras’ no las pudo contener, situación que se volvió viral en redes sociales.



El futbolista estaba haciendo un breve análisis del triunfo y culminó con un “Nos salió de puta madre”, lo que provocó risas y hasta sorpresa de lo bien que habla español, además de la autocrítica, pues fue uno de los sacrificados para salir del campo, acción que sirvió para quedarse con el triunfo ante la siempre complicada Alemania.



Ah bueno, el nivel de español del japonés Takefusa Kubo. Habla mejor que yo. pic.twitter.com/J4TfeUwxmi — Fodboldworld (@fodboldword) November 23, 2022

“Vimos que no estábamos encajando mucho la presión y me quitó y sacó a Tomiyasu (defensa nipón que juega en el Arsenal), hicimos la línea de cinco y te queda uno de estos planes, pero como íbamos perdiendo 1-0 no teníamos que adelantar antes y nos salió de puta madre”, fueron las declaraciones del joven jugador.

Los de la ‘Tierra del sol naciente’ fueron la segunda sorpresa de esta Copa del Mundo, la primera fue Arabia Saudita al vencer a Argentina, resultado que inspiró a los japoneses, “Lo importante es acertar, como Arabia Saudita. Yo creo que la gente nunca se acordará de los tiros que hizo Alemania, sino que ganó Japón. Creo que a muchos nos inspiró lo de Arabia”, manifestó ‘Take’ Kubo.