Hugo Sánchez explota contra el ‘Tata’ Martino: Sólo le importa el dinero

La más reciente derrota de la Selección Mexicana ante Suecia en el cierre de su preparación para el Mundial recrudeció la ola de críticas sobre Gerardo Martino.

Uno de los críticos fue Hugo Sánchez, quien se ha convertido en una voz constante contra el estratega argentino.

“Nada nos gustaría más que la selección llegue lejos y haga un papel histórico, pero como se ve el manejo del “Tata” Martino, en lugar de venir de menos a más vamos de menos a menos y la realidad es que estamos en una posición que no despierta mucha ilusión”, dijo Sánchez en una entrevista con The Associated Press.



El ‘Pentapichichi’ no se reservó nada y lanzó un fuerte mensaje. El histórico exjugador mexicano declaró que al Tata Martino sólo le interesa el dinero.

“Él (Martino) viene a ganarse un buen dinero y eso es lo que le importa", dijo Sánchez, tres veces mundialista con México, previo técnico del seleccionado y ahora comentarista de ESPN.

"A él no le importa nada si como sea ya se va, le da lo mismo, él se lleva su dinero a casa, no tiene pasión y esto de dirigir a México se debe hacer con pasión y entrega”, aseveró.



Hugo Sánchez criticó la ausencia de Javier ‘Chciahrito’ Hernández

Además del desempeño del equipo, Martino ha sido criticado por dejar fuera del equipo a Javier Hernández, el goleador histórico de México, quien fue relegado por una indisciplina desde septiembre de 2019.

Martino no modificó su postura a pesar de tener entre algodones a Raúl Jiménez, el centro delantero titular.

“Ha sido desagradable (la exclusión de Hernández), estoy convencido que hay temas extradeportivos que no se quieren ventilar, pero existen y los únicos que pueden decirlo son los involucrados”, agregó Sánchez. “Lo que sí te digo es que hay que tener la capacidad de buscar soluciones para las situaciones que se presenten”.

“Los directivos son especiales, les importa más el negocio que lo deportivo y con esas decisiones que toman después viene la desilusión”, agregó Sánchez.

