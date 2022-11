En medio del Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo recibe una millonaria oferta

Los últimos días se conoció que Cristiano Ronaldo rompió su contrato con el Manchester United, y esta noticia se divulgó apenas comenzó el Mundial Qatar 2022.

La salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United no es sorpresiva, ya que el jugador portugués manifestó en varias oportunidades que estaba disgustado con el accionar del club ante algunos hechos personales que vivió en su vida, como por ejemplo el fallecimiento de uno de sus hijos a comienzos del año.

En pocas palabras Ronaldo aseguró que el club no lo respeta y que no creyó en él cuando les dijo que no se encontraba anímicamente preparado para salir a la cancha tan solo un par de días después de que falleciera uno de sus mellizos. Sin embargo el Manchester United lo obligó a jugar.

A esto hay que sumarle que el entrenador, Erik ten Hag, no consideró a Cristiano Ronaldo para el equipo titular. Ahora el pase de Cristiano Ronaldo está libre.



Foto: Ronaldo y la selección de Portugal. Fuente: Instagram @cristiano

“Tras las conversaciones mantenidas con el Manchester United, hemos acordado mutuamente terminar nuestro contrato antes de tiempo. Amo al Manchester United y amo a los aficionados, eso nunca cambiará. Sin embargo, siento que es el momento adecuado para buscar un nuevo reto”, anunció Cristiano Ronaldo en sus redes sociales.

Mientras tanto el Manchester United aseguró: “Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo y de manera inmediata. El club agradece su inmensa contribución durante sus dos períodos en Old Trafford”.



Foto: Cristiano Ronaldo. Fuente: Instagram @cristiano

¿A qué equipo se irá Cristiano Ronaldo?

Todavía no hay nada confirmado, pero se dice que Ronaldo podría ir a la MLS de Estados Unidos, por un salario menor al que estaba recibiendo en el Manchester United. Por otro lado se dice que el jugador portugués podría ir al club saudí Al-Nassr y cobrar un sueldo récord, el cual correría por parte del príncipe Faisal Bin Turki.