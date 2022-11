Checo Pérez revela cuál es su selección favorita para ganar el Mundial de Qatar 2022

La fiebre de la Copa del Mundo de Qatar 2022 llega a todos los deportes, tal es el caso de la Fórmula 1, donde Checo Pérez reveló su Selección favorita a ganar el título.

El Gran Premio de Abu Dhabi y la inauguración del Mundial coincidieron en el día por lo que la Fórmula 1 decidió preguntarle a varios pilotos ¿Cuál es la Selección que ven como campeona del Mundo? a lo cada uno tomó una decisión.

En el turno de Checo Pérez dijo “Espero que México, pero si no es México entonces me gustaría Argentina”.



Su coequipero Max Verstappen señaló que le gustaría que fuera “Países Bajos”.

Algunos de los pilotos se inclinaron para apoyar a su selección. En el caso de Fernando Alonso dijo con una sonrisa que España, al igual que Carlos Sainz, ambos son de este país.

Lewis Hamilton tenía dos opciones, una de ellas era Brasil, y la segunda era Inglaterra. Esteban Ocon ve campeona del mundo a Francia al igual que Pierre Gasly. Lando Norris de Mclaren reiteró su apoyo para Inglaterra.

Valtteri Bottas fue otro piloto que se animó a revelar que Suiza es su favorita para el Mundial.

Mientras la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzó este domingo, la Fórmula 1 cerró su temporada teniendo a Max Verstappen como campeón, mientras que Checo Pérez se quedó con el tercer sitio del campeonato de pilotos.



Our grid predicts the winners of the World Cup! #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/dyaPIAowrs

— Formula 1 (@F1) November 20, 2022